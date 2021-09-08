РИАМО - 8 сен. Пострадавшие в результате взрыва в доме в Ногинске женщина и двое ее детей чувствуют себя хорошо, одного мужчину доставят в центр хирургии им. Вишневского, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Что касается госпиталя, то здесь семья — мама и двое девочек. Они в нормальном состоянии абсолютно. Все обошлось хорошо», — сказал Воробьев.

Он добавил, что одного пострадавшего мужчину доставят в НМИЦ хирургии им. Вишневского.

«62 года, мы сейчас увезем его в Вишневского. У него перелом голени. Все помощь будет оказана, больше госпитализированных нет», — подчеркнул губернатор.

Взрыв газа произошел в одном из жилых домов Ногинска на улице 28 июня утром в среду. Произошло частичное обрушение нескольких этажей. Сейчас спасатели разбирают завалы. На месте работают все экстренные службы региона.

Ранее Воробьев подтвердил гибель одного человека при взрыве в доме в Ногинске.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>