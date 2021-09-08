РИАМО - 8 сен. Во время межведомственных учений погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он спасал человека. Зиничеву было 55 лет, сообщает РИА Новости.

Ранее Зиничев прибыл в Красноярский край в рамках рабочего визита в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне и для личного контроля за выполнением подразделениями учебных задач по ликвидации ЧС.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В 2013 году прошел переподготовку в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.

Занимал должность замруководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России, затем был назначен на должность начальника управления ФСБ по Калининградской области. В ноябре 2016 года он стал заместителем директора ФСБ РФ.

18 мая 2018 года указом президента РФ Евгений Зиничев был назначен на должность министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Звание генерала армии ему было присвоено 21 декабря 2020 года.