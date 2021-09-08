РИАМО - 8 сен. В России должны работать просветительские программы по формированию новой финансовой культуры граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.
«Важны шаги по повышению финансовой грамотности людей. <...> Мы будем всячески поддерживать усилия общественных, частных организаций в этой сфере», - подчеркнул Мишустин.
Он отметил, что должны быть запущены образовательные и просветительские программы, которые повысят устойчивость семейных бюджетов.
По его словам, формирование новой финансовой культуры требует системной работы.
«Обращаю внимание регионов, их роль в этой работе ключевая», - заключил Мишустин.
Юбилейный V Московский финансовый форум проходит в среду в Центральном выставочном зале «Манеж». В программе обсуждение сложившейся экономической ситуации и влияния пандемии, выступления экспертов и дискуссии.
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