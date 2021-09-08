РИАМО - 8 сен. В России должны работать просветительские программы по формированию новой финансовой культуры граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

«Важны шаги по повышению финансовой грамотности людей. <...> Мы будем всячески поддерживать усилия общественных, частных организаций в этой сфере», - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что должны быть запущены образовательные и просветительские программы, которые повысят устойчивость семейных бюджетов.

«Должны быть знания, как и куда лучше вложить свободные ресурсы, как сформировать собственную финансовую подушку безопасности, накопить деньги на важную покупку. Это крайне востребованная деятельность», - уточнил премьер-министр.

По его словам, формирование новой финансовой культуры требует системной работы.

«Обращаю внимание регионов, их роль в этой работе ключевая», - заключил Мишустин.

Юбилейный V Московский финансовый форум проходит в среду в Центральном выставочном зале «Манеж». В программе обсуждение сложившейся экономической ситуации и влияния пандемии, выступления экспертов и дискуссии.