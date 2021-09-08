РИАМО - 8 сен. Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят на 2022 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

«Правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год», - сказал Мишустин.

Он отметил, что президент поддержал эту идею, сейчас идет подготовка постановления правительства.

«Мораторий коснется порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса», - подчеркнул Мишустин.

По его словам, благодаря таким действиям поступления в бюджет выросли, уже в августе их объем примерно на треть превысил показатели августа прошлого года.

«Наша экономика восстановилась. Уже в июне объем валового внутреннего продукта достиг допандемического уровня», - заключил Мишустин.

Юбилейный V Московский финансовый форум проходит в среду в Центральном выставочном зале «Манеж». В программе обсуждение сложившейся экономической ситуации и влияния пандемии, выступления экспертов и дискуссии.