РИАМО - 8 сен. Поезда «Аэроэкспресс», следующие в аэропорт Шереметьево и обратно, 11 и 12 сентября будут отправляться по новому расписанию. Это связано с плановыми работами на железной дороге, сообщает пресс-служба компании.

11 сентября с Белорусского вокзала поезда будут отправляться в соответствии со стандартным графиком до 21:05. Далее рейсы, которые следуют до Шереметьева в 21:35, 22:05, 22:35 и 23:35, отменят. В 23:05 пассажиры смогут уехать по расписанию.

Из аэропорта отправление будет стандартным вплоть до 20:17. После этого рейса в расписание вносятся изменения. Поезд на 21:47 выйдет на 7 минут раньше – в 21:40. Отправления в 20:47, 21:17, 22:17, 22:47, 23:17 и 23:47 осуществляться не будут.

Также отменяются поезда, выходившие ранним утром: в 5:35, 6:05 и 6:35 – с Белорусского вокзала, в 5:47, 6:17 и 7:17 - из Шереметьева. Остальные рейсы отправятся в соответствии с графиком.

Для того, чтобы добраться в аэропорт, пассажиры могут воспользоваться экспресс-автобусами, отправляющимися со станции «Ховрино». До терминалов B и C идут автобусы №1195. Они уходят каждые 15-20 минут. До терминала D каждые полчаса идет №1195Д.

Эти маршруты движутся по платной трассе и доставляют пассажиров в воздушную гавань всего за 20 минут.