РИАМО - 8 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума поздравил финансистов с их профессиональным праздником, передает корреспондент РИАМО.
День финансиста в России традиционно отмечают 8 сентября.
Он отметил, что Москва является одним из мощных финансовых центров.
Юбилейный V Московский финансовый форум проходит в среду в Центральном выставочном зале «Манеж». В программе обсуждение сложившейся экономической ситуации и влияния пандемии, выступления экспертов и дискуссии.
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