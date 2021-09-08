РИАМО - 8 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил гибель одного человека при взрыве в многоэтажке в Ногинске.

Глава региона прибыл на место обрушения дома, чтобы встретиться с жителями и проконтролировать ход спасательных работ.

«30 минут назад одно тело обнаружили», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что спасатели будут работать на месте ЧП не менее 12 часов. Сейчас они разбирают завалы.

В 06:55 среды в Ногинске в доме на улице 28 июня произошел взрыв. В здании обрушились перекрытия на нескольких этажах. На месте организован оперативный штаб.

Прокуратура Московской области организовала проверку. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>