РИАМО - 8 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, приехавший на место взрыва в жилом доме в Ногинске, рассказал о ходе спасательных работ.

«Спасатели работают, завалы разбирают. Весь дом эвакуирован. Это стандартная практика, чтобы провести его обследование», — сказал Воробьев.

Спасатели будут работать не менее 12 часов, чтобы разобрать завалы, добавил глава региона.

По его словам, разборку обрушившихся конструкций нужно проводить крайне аккуратно.

Взрыв произошел в жилом доме на улице 28 июня утром в среду. Из-за хлопка бытового газа часть здания обрушилась. На месте работают экстренные службы.

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