РИАМО - 8 сен. Около 13 трлн рублей будет направляться ежегодно на национальные цели развития страны. К их достижению планируется привлечь и как можно больше инвесторов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.
Он подчеркнул важность того, чтобы граждане видели реальные результаты этой работы.
По словам премьер-министра РФ, это должно касаться развития образования, здравоохранения, бизнеса, а также повышения финансовой грамотности.
«Вся наша дальнейшая работа будет построена вокруг человека - его семьи, обеспечения их благополучия, повышения качества жизни, защиты здоровья, повышения комфортной среды для жизни», - заключил Мишустин.
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