РИАМО - 8 сен. Около 13 трлн рублей будет направляться ежегодно на национальные цели развития страны. К их достижению планируется привлечь и как можно больше инвесторов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

«При достижении национальных целей развития, которые определил президент, мы сконцентрировали для них значительный ресурс федерального бюджета. По предварительным расчетам, это порядка 13 трлн рублей ежегодно», - сказал Мишустин.

Он подчеркнул важность того, чтобы граждане видели реальные результаты этой работы.

По словам премьер-министра РФ, это должно касаться развития образования, здравоохранения, бизнеса, а также повышения финансовой грамотности.

«Вся наша дальнейшая работа будет построена вокруг человека - его семьи, обеспечения их благополучия, повышения качества жизни, защиты здоровья, повышения комфортной среды для жизни», - заключил Мишустин.