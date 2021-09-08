РИАМО - 8 сен. Правительство РФ продолжит учитывать фактор коронавирусной инфекции в своей работе, так как говорить о завершении пандемии пока рано, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

«И в дальнейшем нам придется учитывать фактор коронавируса, говорить о победе над ним пока рано», - сказал Мишустин.

Он отметил, что в прошлом году Россия стала одним из лидеров «большой двадцатки» по помощи жителям. Сделано это было без ущерба экономике.

«Нам удалось создать предсказуемую экономическую среду и условия для помощи людям и бизнесу. Правительство продолжает оказывать помощь и в этом году», - заключил Мишустин.

По его словам, среди мер поддержки выплаты родителям школьников, пенсионерам, военнослужащим. Адресная помощь продолжится.

«Мы поддерживали разные отрасли, малый бизнес <...> снижали административную нагрузку», - заключил Мишустин.

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