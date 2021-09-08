РИАМО - 8 сен. Московские врачи вылечили за сутки 1513 пациентов от коронавирусной инфекции. С начала пандемии число выздоровевших увеличилось в городе до 1 458 632 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выявили 1269 новых случаев заражения Covid-19. В медучреждения доставили 476 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 258 человек.

В Москве за прошедшие сутки умерли 48 пациентов, у которых была подтверждена пневмония, а также был положительный результат тестов на коронавирус. Общее число жертв болезни – 27 835 человек.

Для людей, переболевших коронавирусной инфекцией, в столице предусмотрена углубленная диспансеризация.

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