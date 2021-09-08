РИАМО - 8 сен. Компания «Яндекс» сообщила о страте тестирования беспилотного такси в столице осенью 2021 года. Эксперимент стартует в районе станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк», сообщается в блоге компании.

Первые автомобили появятся в Ясеневе — одном из крупнейшим московских районов. Выбрал пал на его территорию, поскольку местные жители часто пользуются транспортными услугам «Яндекса».

Беспилотники можно будет заказать через приложение «Яндекс Go», а довезет автомобиль до метро, торгового центра или спортзала.

Принять участие в тестировании смогут только совершеннолетние граждане. Для этого необходимо подать заявку на сайте по ссылке и дождаться ответа.