РИАМО - 8 сен. За минувшие сутки в столице зафиксировали 1269 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Москве выявлено 1 579 274 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в городе не планируют вводить новые ограничения. Напротив, при первой возможности ограничения снимают.

При возвращении из-за границы москвичам необходимо предоставить результаты ПЦР-теста через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Нарушителей ожидают штрафы.

В столице можно сделать бесплатную прививку от коронавируса в одном из пунктов вакцинации.

В РФ за сутки выявлено 18 024 новых случая коронавируса. Умерло 797 пациентов, выздоровели 18 262 человека.

На текущий момент в России зарегистрировано 7 065 904 случая Covid-19 в 85 регионах. Всего за пандемию умерли 189 582 человека, вылечились от инфекции 6 320 512 граждан.

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