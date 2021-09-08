РИАМО - 8 сен. В детском саду №2 в Ногинске организовали пункт помощи для пострадавших в результате взрыва газа жильцов дома. Им предоставили горячее питание, включая чай и бутерброды, передает корреспондент РИАМО.

На месте работают волонтеры, они оказывают всю нужную помощь. На встрече с жильцами присутствует глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Сейчас идет распределение пострадавших граждан: выясняется, сколько человек проживало в квартирах, кто где учится, кому необходимо предоставить временное жилье.

Кроме того, предоставляется информация о справках для тех людей, у кого пострадали автомобили в результате взрыва. Чаще всего жильцов интересует вопрос, как забрать из квартир личные вещи, но пока эту информацию предоставить не могут.

Утром в среду в жилом доме на улице 29 июня, д. 9а в Ногинске произошел взрыв. На месте работают спасатели, они продолжают разбирать завалы. Всего пострадало 8 человек, они находятся в больнице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место ЧП. Он общается с пострадавшими жителями и экстренными службами.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>