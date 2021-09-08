РИАМО - 8 сен. В детском саду №2 в Ногинске организовали пункт помощи для пострадавших в результате взрыва газа жильцов дома. Им предоставили горячее питание, включая чай и бутерброды, передает корреспондент РИАМО.
На месте работают волонтеры, они оказывают всю нужную помощь. На встрече с жильцами присутствует глава Богородского городского округа Игорь Сухин.
Сейчас идет распределение пострадавших граждан: выясняется, сколько человек проживало в квартирах, кто где учится, кому необходимо предоставить временное жилье.
Кроме того, предоставляется информация о справках для тех людей, у кого пострадали автомобили в результате взрыва. Чаще всего жильцов интересует вопрос, как забрать из квартир личные вещи, но пока эту информацию предоставить не могут.
Утром в среду в жилом доме на улице 29 июня, д. 9а в Ногинске произошел взрыв. На месте работают спасатели, они продолжают разбирать завалы. Всего пострадало 8 человек, они находятся в больнице.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место ЧП. Он общается с пострадавшими жителями и экстренными службами.
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