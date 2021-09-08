РИАМО - 8 сен. Платформа «МКБ Инвестиции» представила обновленное брокерское мобильное приложение «МКБ Инвест». Теперь пользователям доступны улучшенный интерфейс и новый функционал, упрощающий инвестиционный процесс инвестора на фондовом рынке, сообщает пресс-служба банка.



На экране «Портфель» появился доступ к совокупному финансовому результату по всем инструментам, находящимся в портфеле - сумма результатов по всем открытым позициям в настоящий момент. Также на экран вынесена кнопка «История» с информацией об операциях по счету. Улучшили процесс пополнения: сократилось количество экранов при переводе с банковской карты и упростили доступ к банковским реквизитам.



Появился новый экран «Идеи»:

∙ актуальная информация от команды аналитиков «МКБ Инвестиции»

∙ список облигаций в стадии первичного размещения, по которым сейчас происходит сбор заявок

∙ топ ценных бумаг – лидеров роста на бирже.



На экране «Новости» теперь стала доступна новостная лента «Интерфакса», а также обзоры и статьи от аналитиков «МКБ Инвестиции».