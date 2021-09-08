РИАМО - 8 сен. В Сергиево-Посадском городском округе нарушили порядок проведения аукциона на обустройство и установку детских игровых площадок на территории округа, сообщает пресс-служба управления ФАС по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Р-Сервис» на действия комиссии по осуществлению закупок муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Сергиев Посад», муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского городского округа» при проведении электронного аукциона.

Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал фирме в допуске к участию в электронном аукционе. Управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Р-Сервис» обоснованной.

Антимонопольный орган выдал учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.