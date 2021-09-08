РИАМО - 8 сен. День города в Коломне отметят 11 сентября. В субботу к 844-летию города организуют праздничную программу, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Одним из значимых событий станет ежегодный благотворительный забег «Пульс добра». Его участники пробегут по живописному маршруту, проложенному через исторический центр Коломны. Зрителей и болельщиков приглашают к 10:00 встретится на территории Конькобежного центра.

На площади Советская в 18:00 начнется выступление мотофристайлера Алексея Колесникова, а в 19:00 – стартует вечерняя программа. В концерте примут участие ведущие солисты округа, автор и исполнитель, участник шоу «голос – 7» Максим Лидов и группа «Lidov.s Band».

Хедлайнером и главной звездой мероприятия станет певица Елка.

Праздник закончится фейерверком.

На протяжении всего дня в разных микрорайонах, парках и скверах Коломны будут организованы активности для жителей и гостей округа.