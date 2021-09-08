РИАМО - 8 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Сейчас глава региона общается с пострадавшими жителями и экстренными службами», — сообщили в пресс-службе.

Утром в среду в жилом доме на улице 29 июня, д. 9а в Ногинске произошел взрыв. Предварительной причиной частичного разрушения здания стал хлопок бытового газа. На месте работают экстренные службы.

По данным Минздрава Подмосковья, пострадали 8 человек, из них 2 ребенка. Все они госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>