РИАМО - 8 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сейчас глава региона общается с пострадавшими жителями и экстренными службами», — сообщили в пресс-службе.
Утром в среду в жилом доме на улице 29 июня, д. 9а в Ногинске произошел взрыв. Предварительной причиной частичного разрушения здания стал хлопок бытового газа. На месте работают экстренные службы.
По данным Минздрава Подмосковья, пострадали 8 человек, из них 2 ребенка. Все они госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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