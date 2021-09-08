РИАМО - 8 сен. В настоящее время спасатели продолжают работы по разбору завалов на месте обрушения многоквартирного дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв, передает корреспондент РИАМО.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг здания. Рядом с домом ведутся оперативные работы, также организован штаб, где помогают пострадавшим.

От ударной волны пострадали соседние здания. Всех пострадавших жильцов размещают в близлежащем детском саду.

Утром в жилом доме на улице 29 июня, д. 9а в Ногинске произошел взрыв. По данным следствия, причиной частичного разрушения здания стал хлопок бытового газа. По данным Минздрава Подмосковья, пострадали 8 человек, из них 2 ребенка. Все они госпитализированы.

Ранее областной главк СК возбудил уголовное дело по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который встретится с пострадавшими жителями.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>