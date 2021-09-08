РИАМО - 8 сен. В Москве 2 сентября на площадке МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол, в рамках которого специалисты обсудили рейтинги партий и возможные результаты грядущих выборов. Оценку прогнозам дали и эксперты Московского региона.

Общероссийский опрос

В ходе круглого стола «Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов» эксперты обсудили ряд социологических опросов. В частности, результаты всероссийского опроса ВЦИОМ, который провели с 30 августа по 1 сентября. Телефонное анкетирование ежедневно проходили 1600 человек. По данным ВЦИОМ, статистическая погрешность исследования не превышает 2,5%.

При анализе результатов руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил стабилизацию показателей основных парламентских партий. У участников опроса спросили, за какую партию они готовы проголосовать, если бы выборы прошли в ближайшее время. За «Единую Россию» выразили желание проголосовать 28-30% опрошенных, за КПРФ — 16-18%, ЛДПР — 8-9%, а за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5-7%. При этом часть респондентов рассказали, что готовы голосовать за непарламентские партии (16-17%) или испортить бюллетень (2%). 8-9% респондентов не стали бы голосовать вовсе.

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Возможная явка

В ответ на вопрос «Как вы думаете, вы примете или не примете участие в выборах депутатов Госдумы РФ, которые пройдут в сентябре 2021 года?» 51% респондентов заявил о готовности проголосовать. Представители ВЦИОМ отметили, что это значение выросло по сравнению с началом года. Еще 19% опрошенных ответили «скорее да», а «скорее нет» — 6%.

Не планируют идти на выборы 13%, а еще 11% собираются определиться с выбором ближе к дню голосования. Показатели еще могут меняться, отметил Михаил Мамонов.

На вопрос «Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму РФ, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?» отвечали только 70% от общего числа респондентов — люди, ответившие на вопрос об участии в голосовании «точно приму» и «скорее приму».

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в беседе с РИАМО заявил, что в последние годы в целом в мире прослеживается тенденция на снижение явки, на снижение интереса людей к политике. Это вполне объяснимо, поскольку у людей появилось большое количество других способов взаимодействия с властью.

«Когда человек может напрямую написать министру, губернатору, другому государственному служащему в социальных сетях, в Instagram, как-то с ним поговорить напрямую, у него меньше потребности в классических формах взаимодействия и влияния на власть через электоральный процесс. <…> И в России, безусловно, существует эта тенденция», — объяснил Добромелов.

Оценил он и возможную явку в сентябре 2021 года.

«За счет того, что выборы будут идти в течение трех дней, конечно же, явка повысится. Очевидно, что для избирателя более удобно трехдневное голосование. Кроме того, появляются электронные формы голосования. <…> Я думаю, что в сложившихся в целом условиях, конечно, явка будет выше 50%, и ее можно будет считать успешной», — считает эксперт.

Политолог и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев рассказал РИАМО, что любую явку на выборах можно считать хорошей. «Даже если явка будет чуть выше 25%, это приемлемо. А неприемлемо все, что ниже, потому что это означает, что люди «голосуют ногами», то есть бойкотируют выборы», — отметил эксперт.

По мнению Калачева, на явку может повлиять многое, даже погода в день выборов. «Социологи обычно не могут точно спрогнозировать явку, потому что на их вопросы люди дают социально одобряемые ответы. А потом у них могут появиться дела, которые помешают пойти на выборы, например, поездка на дачу», — рассказал политолог РИАМО.

Константин Калачев считает, что в значительной степени на явку влияет информированность избирателей, атмосфера на избирательном участке — она должна быть праздничной, во всяком случае, для людей старшего поколения. А в условиях пандемии граждане в помещении для голосования должны видеть соблюдение санитарных норм, чувствовать себя в безопасности.

«На явку влияет и доверие к выборам как к процедуре — это самое главное. Если человек не доверяет, думает, что его голос ничего не решает, то ему и не хочется никуда идти», — добавил политолог.

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Предпочтения электората

Согласно опросу ВЦИОМ, среди электорально активных граждан «Единая Россия» получила 34% голосов, КПРФ — 18%, ЛДПР — 10%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7%. К 5-процентному порогу приблизились «Новые люди» (2,8%), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,7%) и «Яблоко» (2,2%). У «Зеленых» — 2,1%, «Российская партия свободы и справедливости» набрала 1,8%, «Родина» — 1%, Партия Роста – 0,7%, Коммунисты России – 0,3%, Зеленая альтернатива – 0,2%, Гражданская платформа – 0,2%.

1% от активного электората собирается испортить бюллетень. А вот 16% еще не определились с кандидатами, и именно эта часть может повлиять на исход выборов. Однако, по словам Мамонова, участники этой группы обычно укрепляют позиции партий-лидеров.

Другие исследования

Эксперты, участвовавшие в круглом столе, рассматривали не только данные опроса ВЦИОМ, но и данные Фонда общественного мнения. В частности, репрезентативный еженедельный опрос ФОМнибус среди населения 18 лет и старше.

На встрече обсуждали результаты опроса от 26 августа 2021 года, который проводили с помощью интервью по месту жительства респондента. Выборка — 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ), статистическая погрешность не превышает 3,6%. Также ФОМ были опрошены 3000 респондентов (жители 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ), статистическая погрешность не превышает 2,5%.

«Вы знаете, что у нас есть две категории депутатов: депутаты по федеральному округу, которые избираются по партийным спискам, и депутаты, избираемые по одномандатным округам. Это две равные части — 225 списочников и 225 одномандатников», — объяснил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он рассказал, как формируется прогноз.

«Мы берем рейтинги партий, которые еженедельно публикуются. Прогнозируем результат на выборах, исходя из методики, которая была давно уже опробована. Перевзвешиваем его в соответствии с теми параметрами, которые определяются по схеме закона о выборах депутатов, и получаем долю мандатов по федеральному округу», — заключил Чеснаков.

Вопросы терминологии

Избирательная система бывает пропорциональной и мажоритарной. В России сейчас действует смешанный тип. В частности, теперь мажоритарно-пропорциональную систему используют на выборах в Госдуму: часть депутатов выберут по партийным спискам, а часть — по одномандатным округам.

Однако не все избиратели понимают, как работает система мандатов и списков.

«Главное отличие — депутаты, идущие по мажоритарным округам, за них голосуют граждане как за своих представителей непосредственно от этой территории. Соответственно, они (депутаты — ред.) должны более внимательно относиться к позиции избирателей на местах. То есть они являются в чистом виде представителями «земли», людей», — пояснил Добромелов.

Направленность таких депутатов на местную повестку и лежит в основе успешных результатов выборов.

«Те, кто идут по списку, в большей степени, конечно, должны ориентироваться на позицию партии. И люди, голосуя за партию, голосуют за программу в целом. Те, кто идут по спискам, скажем так, это больше федеральные представители, не территориальные», — сказал Добромелов.

Константин Калачев в разговоре с РИАМО отметил, что депутаты, избираемые по одномандатным округам, чувствуют большую зависимость от избирателей, а значит и большую ответственность: «Депутат должен продолжать связь с избирателями и после выборов и доказывать свою полезность. <…> Он может быть посредником, например, между людьми и исполнительной властью в решении спорных вопросов».

А депутаты, которых выбирают по партийным спискам, могут меньше беспокоиться о своей популярности на территории, рассказал Калачев.

«Он должен думать о своей полезности для партии, фракции, об отношении к нему начальства. А одномандатнику надо думать еще и об избирателях», — резюмировал политолог.

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Факторы влияния

В рамках круглого стола руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян подробно разобрал инструменты, которые партии используют для привлечения электората. По его мнению, интернет — важная площадка для агитации, но партии пока используют ее не очень активно.

Кроме того, Кирьян отметил, что партии практически не работают с молодежью в возрасте 18-24 лет как с избирателями. Молодых людей привлекают как волонтеров, с ними разговаривают как со зрителями, но в качестве избирателей их не мобилизуют.

«Я, например, не очень понимаю, как вовлечь 20-летних людей, вчерашнего студента, например, в социальную повестку. Такие люди еще достаточно пластичны. Средний уровень заработных плат и размер материнского капитала их не волнует, равно как и вопрос доступности ипотеки», — сказал Кирьян.

Помимо этого, эксперт отметил, что сегодня граждане зачастую не изучают предвыборные программы, а в большей степени смотрят на принципиальные позиции партий, на задаваемые ими векторы. Соответственно, больше шансов победить у партий, чья позиция, представленная в информационном пространстве, найдет отклик у рядового избирателя.