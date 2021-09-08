РИАМО - 8 сен. В Москве 2 сентября на площадке МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол, в рамках которого специалисты обсудили рейтинги партий и возможные результаты грядущих выборов. Оценку прогнозам дали и эксперты Московского региона.
Общероссийский опрос
В ходе круглого стола «Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов» эксперты обсудили ряд социологических опросов. В частности, результаты всероссийского опроса ВЦИОМ, который провели с 30 августа по 1 сентября. Телефонное анкетирование ежедневно проходили 1600 человек. По данным ВЦИОМ, статистическая погрешность исследования не превышает 2,5%.
При анализе результатов руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил стабилизацию показателей основных парламентских партий. У участников опроса спросили, за какую партию они готовы проголосовать, если бы выборы прошли в ближайшее время. За «Единую Россию» выразили желание проголосовать 28-30% опрошенных, за КПРФ — 16-18%, ЛДПР — 8-9%, а за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5-7%. При этом часть респондентов рассказали, что готовы голосовать за непарламентские партии (16-17%) или испортить бюллетень (2%). 8-9% респондентов не стали бы голосовать вовсе.
«Миллион призов» на выборах 2021: как поучаствовать и на что потратить бонусные баллы>>
Возможная явка
В ответ на вопрос «Как вы думаете, вы примете или не примете участие в выборах депутатов Госдумы РФ, которые пройдут в сентябре 2021 года?» 51% респондентов заявил о готовности проголосовать. Представители ВЦИОМ отметили, что это значение выросло по сравнению с началом года. Еще 19% опрошенных ответили «скорее да», а «скорее нет» — 6%.
Не планируют идти на выборы 13%, а еще 11% собираются определиться с выбором ближе к дню голосования. Показатели еще могут меняться, отметил Михаил Мамонов.
На вопрос «Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму РФ, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?» отвечали только 70% от общего числа респондентов — люди, ответившие на вопрос об участии в голосовании «точно приму» и «скорее приму».
Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в беседе с РИАМО заявил, что в последние годы в целом в мире прослеживается тенденция на снижение явки, на снижение интереса людей к политике. Это вполне объяснимо, поскольку у людей появилось большое количество других способов взаимодействия с властью.
«Когда человек может напрямую написать министру, губернатору, другому государственному служащему в социальных сетях, в Instagram, как-то с ним поговорить напрямую, у него меньше потребности в классических формах взаимодействия и влияния на власть через электоральный процесс. <…> И в России, безусловно, существует эта тенденция», — объяснил Добромелов.
Оценил он и возможную явку в сентябре 2021 года.
Политолог и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев рассказал РИАМО, что любую явку на выборах можно считать хорошей. «Даже если явка будет чуть выше 25%, это приемлемо. А неприемлемо все, что ниже, потому что это означает, что люди «голосуют ногами», то есть бойкотируют выборы», — отметил эксперт.
По мнению Калачева, на явку может повлиять многое, даже погода в день выборов. «Социологи обычно не могут точно спрогнозировать явку, потому что на их вопросы люди дают социально одобряемые ответы. А потом у них могут появиться дела, которые помешают пойти на выборы, например, поездка на дачу», — рассказал политолог РИАМО.
Константин Калачев считает, что в значительной степени на явку влияет информированность избирателей, атмосфера на избирательном участке — она должна быть праздничной, во всяком случае, для людей старшего поколения. А в условиях пандемии граждане в помещении для голосования должны видеть соблюдение санитарных норм, чувствовать себя в безопасности.
«На явку влияет и доверие к выборам как к процедуре — это самое главное. Если человек не доверяет, думает, что его голос ничего не решает, то ему и не хочется никуда идти», — добавил политолог.
Как дистанционно проголосовать на выборах осенью 2021 года>>
Предпочтения электората
Согласно опросу ВЦИОМ, среди электорально активных граждан «Единая Россия» получила 34% голосов, КПРФ — 18%, ЛДПР — 10%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7%. К 5-процентному порогу приблизились «Новые люди» (2,8%), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,7%) и «Яблоко» (2,2%). У «Зеленых» — 2,1%, «Российская партия свободы и справедливости» набрала 1,8%, «Родина» — 1%, Партия Роста – 0,7%, Коммунисты России – 0,3%, Зеленая альтернатива – 0,2%, Гражданская платформа – 0,2%.
1% от активного электората собирается испортить бюллетень. А вот 16% еще не определились с кандидатами, и именно эта часть может повлиять на исход выборов. Однако, по словам Мамонова, участники этой группы обычно укрепляют позиции партий-лидеров.
Другие исследования
Эксперты, участвовавшие в круглом столе, рассматривали не только данные опроса ВЦИОМ, но и данные Фонда общественного мнения. В частности, репрезентативный еженедельный опрос ФОМнибус среди населения 18 лет и старше.
На встрече обсуждали результаты опроса от 26 августа 2021 года, который проводили с помощью интервью по месту жительства респондента. Выборка — 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ), статистическая погрешность не превышает 3,6%. Также ФОМ были опрошены 3000 респондентов (жители 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ), статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Он рассказал, как формируется прогноз.
«Мы берем рейтинги партий, которые еженедельно публикуются. Прогнозируем результат на выборах, исходя из методики, которая была давно уже опробована. Перевзвешиваем его в соответствии с теми параметрами, которые определяются по схеме закона о выборах депутатов, и получаем долю мандатов по федеральному округу», — заключил Чеснаков.
Вопросы терминологии
Избирательная система бывает пропорциональной и мажоритарной. В России сейчас действует смешанный тип. В частности, теперь мажоритарно-пропорциональную систему используют на выборах в Госдуму: часть депутатов выберут по партийным спискам, а часть — по одномандатным округам.
Однако не все избиратели понимают, как работает система мандатов и списков.
«Главное отличие — депутаты, идущие по мажоритарным округам, за них голосуют граждане как за своих представителей непосредственно от этой территории. Соответственно, они (депутаты — ред.) должны более внимательно относиться к позиции избирателей на местах. То есть они являются в чистом виде представителями «земли», людей», — пояснил Добромелов.
Направленность таких депутатов на местную повестку и лежит в основе успешных результатов выборов.
Константин Калачев в разговоре с РИАМО отметил, что депутаты, избираемые по одномандатным округам, чувствуют большую зависимость от избирателей, а значит и большую ответственность: «Депутат должен продолжать связь с избирателями и после выборов и доказывать свою полезность. <…> Он может быть посредником, например, между людьми и исполнительной властью в решении спорных вопросов».
А депутаты, которых выбирают по партийным спискам, могут меньше беспокоиться о своей популярности на территории, рассказал Калачев.
«Он должен думать о своей полезности для партии, фракции, об отношении к нему начальства. А одномандатнику надо думать еще и об избирателях», — резюмировал политолог.
Единый день голосования: кого и как будут выбирать россияне в сентябре 2021 года>>
Факторы влияния
В рамках круглого стола руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян подробно разобрал инструменты, которые партии используют для привлечения электората. По его мнению, интернет — важная площадка для агитации, но партии пока используют ее не очень активно.
Кроме того, Кирьян отметил, что партии практически не работают с молодежью в возрасте 18-24 лет как с избирателями. Молодых людей привлекают как волонтеров, с ними разговаривают как со зрителями, но в качестве избирателей их не мобилизуют.
«Я, например, не очень понимаю, как вовлечь 20-летних людей, вчерашнего студента, например, в социальную повестку. Такие люди еще достаточно пластичны. Средний уровень заработных плат и размер материнского капитала их не волнует, равно как и вопрос доступности ипотеки», — сказал Кирьян.
Помимо этого, эксперт отметил, что сегодня граждане зачастую не изучают предвыборные программы, а в большей степени смотрят на принципиальные позиции партий, на задаваемые ими векторы. Соответственно, больше шансов победить у партий, чья позиция, представленная в информационном пространстве, найдет отклик у рядового избирателя.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии