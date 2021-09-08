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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Утром в среду в Ногинске произошло обрушение части жилого дома. Здание, находящееся на улице 28 июня, повредил взрыв газа.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Согласно уточненным данным, обрушение стены произошло на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже обрушилось межэтажное перекрытие.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На данный момент в Ногинскую больницу госпитализированы 8 пострадавших, из них 2 ребенка. Под завалами продолжают искать людей.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
К ликвидации последствий ЧП привлечены 274 человека и 56 единиц техники, в том числе 214 человек от МЧС России и 33 единицы техники.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На место ЧП выехали следователи и криминалисты областного главка СК. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
На фото: кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Пункт помощи постращавшим развернули в детскому саду №2.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: люди собрались в пункте помощи постращавшим в здании детского сада №2
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: люди собрались в пункте помощи постращавшим в здании детского сада №2
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: люди собрались в пункте помощи постращавшим в здании детского сада №2
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: сотрудник МЧС в пункте помощи постращавшим в здании детского сада №2
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: люди собрались в пункте помощи постращавшим в здании детского сада №2
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: люди собрались в пункте помощи постращавшим в здании детского сада №2
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: люди собрались в пункте помощи постращавшим в здании детского сада №2
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