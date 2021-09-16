Как сэкономить на проезде в общественном транспорте в Московском регионе

Скидка при проезде в Подмосковье
Национальная платежная система «Мир» была создана в 2015 году. Сегодня она работает на всей территории России. Для держателей карт «Мир» действует программа лояльности, а также регулярно проводятся различные акции. Одна из них – «Выгодный проезд с бесконтактной картой «Мир» в Московской области». Сроки проведения акции – с 1 сентября по 31 декабря 2021 года включительно.
В рамках акции при оплате проезда в общественном транспорте Подмосковья бесконтактной картой «Мир» можно получить скидку размером 10 рублей на каждую поездку.
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Где действует акция
Акция «Выгодный проезд с бесконтактной картой «Мир» в Московской области» действует на территории всего Подмосковья в автобусах, троллейбусах и трамваях, в которых есть возможность безналичной оплаты. Так, в Московской области оплатить проезд картой можно во всех автобусах – это более 9,5 тысячи транспортных средств.
Узнать, действует ли акция на интересующем вас маршруте, можно с помощью специального сервиса. Работает он просто: нужно ввести в поисковую строку номер или название маршрута — и программа отобразит, будет ли предоставлена скидка при оплате картой «Мир». Сейчас в перечне представлено более двух тысяч маршрутов по Подмосковью.
Как оплатить проезд со скидкой
Оплатить проезд со скидкой может любой держатель карты «Мир». При этом нужно убедиться, что платежное средство оснащено функцией бесконтактной оплаты, а на карте достаточно денег. Также карта должна быть активирована и не просрочена.
Чтобы оплатить проезд, необходимо приложить карту «Мир» к валидатору и удерживать ее до подтверждения оплаты. Со счета спишется сумма сразу с учетом скидки. Если какое-то из условий не выполнено, то на экране транспортного терминала отобразится текст с информацией, почему платеж не проходит.
Воспользоваться картой «Мир» для оплаты проезда на одном терминале можно несколько раз подряд, от двух до четырех – количество зависит от правил, установленных конкретным перевозчиком.
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Кешбэк в общественном транспорте Москвы
Выгодно оплатить проезд в общественном транспорте держатели бесконтактной карты «Мир» могут не только в Подмосковье, но и в столице – здесь действует еще одна акция. С 1 сентября по 31 декабря 2021 года получить кешбэк до 20 рублей можно при оплате поездки в метро, на МЦК и на диаметрах D-1 и D-2. Обратите внимание, что карта москвича в акции не участвует.
В столице действуют такие же условия, как и в Московской области: карта должна быть оснащена функцией бесконтактной оплаты, активирована, также на ней должно находиться достаточное количество средств для оплаты проезда. Кроме того, ее можно добавить в смартфон и совершать платеж через Apple Pay, Samsung Pay, Sber Pay или Mir Pay.
При оплате бесконтактно картой «Мир» кешбэк за одну поездку будет равняться 10 рублям. Чтобы получить повышенный кешбэк в 20 рублей, нужно привязать карту к смартфону с функцией NFC и прикладывать к турникету его.
Как выплачивают кешбэк
При оплате проезда в метро, на МЦК или МЦД банковской картой «Мир» или смартфоном сначала спишутся деньги по обычному тарифу, а через несколько минут на карту вернется сумма скидки.
За все время проведения акции максимально можно получить кешбэк на 4 тысячи рублей. Если у вас есть несколько карт с платежной системой «Мир», которыми вы пользуетесь в транспорте, то расчет будет вестись по каждой из них отдельно.
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