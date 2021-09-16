Как сэкономить на проезде в общественном транспорте в Московском регионе

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Оплатить проезд со скидкой может любой держатель карты «Мир». При этом нужно убедиться, что платежное средство оснащено функцией бесконтактной оплаты, а на карте достаточно денег. Также карта должна быть активирована и не просрочена.

Чтобы оплатить проезд, необходимо приложить карту «Мир» к валидатору и удерживать ее до подтверждения оплаты. Со счета спишется сумма сразу с учетом скидки. Если какое-то из условий не выполнено, то на экране транспортного терминала отобразится текст с информацией, почему платеж не проходит.

Воспользоваться картой «Мир» для оплаты проезда на одном терминале можно несколько раз подряд, от двух до четырех – количество зависит от правил, установленных конкретным перевозчиком.



Как сэкономить на проезде, расплачиваясь «Тройкой» в Подмосковье>>