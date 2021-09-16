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Как сэкономить на проезде в общественном транспорте в Московском регионе

Где можно оплатить проезд картой «Мир» со скидкой, сколько будет стоить поездка и как долго продлятся акции, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Николай Корешков
1

Скидка при проезде в Подмосковье

© РИАМО,   Александр Манзюк

Национальная платежная система «Мир» была создана в 2015 году. Сегодня она работает на всей территории России. Для держателей карт «Мир» действует программа лояльности, а также регулярно проводятся различные акции. Одна из них – «Выгодный проезд с бесконтактной картой «Мир» в Московской области». Сроки проведения акции – с 1 сентября по 31 декабря 2021 года включительно.

В рамках акции при оплате проезда в общественном транспорте Подмосковья бесконтактной картой «Мир» можно получить скидку размером 10 рублей на каждую поездку.

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2

Где действует акция

© пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Акция «Выгодный проезд с бесконтактной картой «Мир» в Московской области» действует на территории всего Подмосковья в автобусах, троллейбусах и трамваях, в которых есть возможность безналичной оплаты. Так, в Московской области оплатить проезд картой можно во всех автобусах – это более 9,5 тысячи транспортных средств.
Узнать, действует ли акция на интересующем вас маршруте, можно с помощью специального сервиса. Работает он просто: нужно ввести в поисковую строку номер или название маршрута — и программа отобразит, будет ли предоставлена скидка при оплате картой «Мир». Сейчас в перечне представлено более двух тысяч маршрутов по Подмосковью.

3

Как оплатить проезд со скидкой

© пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Оплатить проезд со скидкой может любой держатель карты «Мир». При этом нужно убедиться, что платежное средство оснащено функцией бесконтактной оплаты, а на карте достаточно денег. Также карта должна быть активирована и не просрочена.

Чтобы оплатить проезд, необходимо приложить карту «Мир» к валидатору и удерживать ее до подтверждения оплаты. Со счета спишется сумма сразу с учетом скидки. Если какое-то из условий не выполнено, то на экране транспортного терминала отобразится текст с информацией, почему платеж не проходит.

Воспользоваться картой «Мир» для оплаты проезда на одном терминале можно несколько раз подряд, от двух до четырех – количество зависит от правил, установленных конкретным перевозчиком.

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4

Кешбэк в общественном транспорте Москвы

© РИАМО,   Николай Корешков

Выгодно оплатить проезд в общественном транспорте держатели бесконтактной карты «Мир» могут не только в Подмосковье, но и в столице – здесь действует еще одна акция. С 1 сентября по 31 декабря 2021 года получить кешбэк до 20 рублей можно при оплате поездки в метро, на МЦК и на диаметрах D-1 и D-2. Обратите внимание, что карта москвича в акции не участвует.

В столице действуют такие же условия, как и в Московской области: карта должна быть оснащена функцией бесконтактной оплаты, активирована, также на ней должно находиться достаточное количество средств для оплаты проезда. Кроме того, ее можно добавить в смартфон и совершать платеж через Apple Pay, Samsung Pay, Sber Pay или Mir Pay.

При оплате бесконтактно картой «Мир» кешбэк за одну поездку будет равняться 10 рублям. Чтобы получить повышенный кешбэк в 20 рублей, нужно привязать карту к смартфону с функцией NFC и прикладывать к турникету его.

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5

Как выплачивают кешбэк

При оплате проезда в метро, на МЦК или МЦД банковской картой «Мир» или смартфоном сначала спишутся деньги по обычному тарифу, а через несколько минут на карту вернется сумма скидки.

За все время проведения акции максимально можно получить кешбэк на 4 тысячи рублей. Если у вас есть несколько карт с платежной системой «Мир», которыми вы пользуетесь в транспорте, то расчет будет вестись по каждой из них отдельно.

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Общественный транспортАкцииСкидкиПодмосковьеТранспортАвтобусыКартыБанкиПлатежная система
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