РИАМО - 8 сен. Письмо с рекомендациями относительно рекламы направят в ближайшее время Центробанк и Федеральная антимонопольная служба банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам и другим участникам финансового рынка, пишет в среду газета «Известия».

Им посоветуют вывести согласие клиента на получение рекламной информации из кредитного договора в отдельный документ. Это обусловлено тем, что у клиента часто нет возможности отказаться от навязанной рекламы, включенной в основной договор.

По закону, рекламу можно распространять только с согласия адресата. И в случае необходимости организации нужно будет это согласие доказать. Для этого и рекомендуется ввести отдельный документ, а при дистанционном оказании услуг предусмотреть схожую форму на сайте.

Однако самое главное – авторы письма подчеркивают незаконность отказа в предоставлении услуг из-за нежелания клиента получать рекламную информацию.

Ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин отметил, что подобные письма как правило предшествуют законопроекту или нормативному акту.

«Вводимая мера поможет соблюдать существующий закон «О рекламе», который разрешает ее получение только с согласия клиентов. Ведь на практике часть финансовых организаций не соблюдает требования этого закона, особенно в части предоставления возможности отказаться от получения рассылок», — заключил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.