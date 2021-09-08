РИАМО - 8 сен. Полицейские задержали в Домодедове 2 уроженцев стран ближнего зарубежья 42 и 52 лет, подозреваемых в организации незаконной миграции. сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«В период с августа 2020 года по апрель 2021 года злоумышленники подыскивали иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, и за денежное вознаграждение оказывали им содействие в получении по подложным документам разрешения временного пребывания на территории Московского региона», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что при обысках обнаружены и изъяты паспорта, копии паспортов и миграционных карт иностранцев, печати, а также справки с признаками подделки о якобы подаче документов для оформления временных разрешений пребывания мигрантов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Установлена причастность подозреваемых к 3 эпизодам противоправной деятельности, они арестованы по решению суда.