РИАМО - 8 сен. На улицах 3 округов столицы в районах Нижегородский, Бескудниковский и Сокольники временно изменится схема движения транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ограничения будут действовать с 15 сентября по 16 октября на участках 2-й Фрезерной улицы в районе дома №3 и от дома №6 до дома №8.

Движение также ограничат на участке возле дома №6, строения 12 на улице Жебрунова с 15 сентября по 4 ноября. Возле дома №4а нельзя будет проехать по одной полосе с 13 по 18 декабря.

Кроме того, из-за строительства метро ограничения введут в сторону области на Дмитровском шоссе от дома №96, корпуса 2 до дома №99, корпуса 1 с 15 сентября 2021 по 30 июня 2022 года.