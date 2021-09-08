РИАМО - 8 сен. Объем выпуска, предварительно, может составить до 5 млрд рублей, срок обращения – два года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Московского финансового форума.



«В мае этого года Москва первая среди субъектов Российской Федерации успешно разместила выпуск семилетних «зеленых» облигаций на 70 миллиардов рублей. Объем заявок на покупку в 1,2 раза превысил предложение. Заметный спрос на «зеленые» облигации мы зафиксировали со стороны физических лиц. Объем заявок от населения составил более 700 миллионов рублей, при том, что лишь несколько брокеров обеспечили возможность приобретения облигаций в приложениях. С учетом проявленной заинтересованности в настоящее время мы рассматриваем возможность выпуска «зеленых» облигаций для физлиц. Этот особый вид выпускается для вовлечения населения в приоритетные проекты развития территорий и для повышения финансовой грамотности, воспитания культуры сбережений, социальной ответственности», – подчеркнул он.



Главная особенность облигаций для населения – то, что они не обращаются на бирже и могут быть проданы обратно эмитенту по той же цене, по которой были куплены. Это означает, что инвестор не несет риск потерь из-за изменения рыночной стоимости ценной бумаги, когда, например, человек покупает облигацию за 1000 рублей, а продать на бирже ее можно только за 980 рублей, пояснил заместитель мэра.