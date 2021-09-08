РИАМО - 8 сен. С начала 2021 года Агентство промышленного развития Москвы помогло 9 компаниям разместить и расширить свои производства на территории столицы. Это позволит создать в городе 240 новых рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Если в прошлом году мы локализовали 7 компаний, то в этом году помогли уже 9 предприятиям расширить или разместить производство в столице», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, 9 компаний инвестируют в свое развитие 1,8 млрд рублей. Предприятия разместили и расширили производства на общей площади в 9,8 тыс. квадратных метров.

После получения заявки Агентство промышленного развития начинает искать подходящую площадку для предприятия. При поиске учитываются пожелания клиента, в том числе относительно инфраструктуры. Кроме того, агентство занимается комплексным развитием территорий и технологическим аудитом промышленных предприятий.