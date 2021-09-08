РИАМО - 8 сен. В акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» разыграют 21 однокомнатную квартиру среди участников онлайн-голосования, которое пройдет в Москве 17-19 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо квартир, участники акции также могут выиграть автомобиль и получить баллы на покупку лекарств, одежды, спортивных и других товаров. Баллы также можно потратить в ювелирных магазинах и ресторанах или направить на благотворительность.

Победителей акции определят с 18 по 20 сентября в эфире телеканала «Москва 24».

Принять участие в акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» могут совершеннолетние москвичи, которые проголосуют онлайн. Заявки на участие в голосовании принимают до 23:59 13 сентября.

17-19 сентября в столице пройдут выборы в Госдуму, в ряде районов определят депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино выберут муниципальных депутатов.

Участники онлайн‑голосования в Москве получат баллы для пополнения «Тройки»>>