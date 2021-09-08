РИАМО - 8 сен. Двум девочкам 5 и 10 лет, пострадавшим при взрыве бытового газа в доме в Ногинске, удалось избежать тяжелых травм, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

«Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести, девочек с ушибами госпитализировали вместе с мамой в больницу для дальнейшего наблюдения. Их жизни сейчас ничто не угрожает», — сказала Мишонова.

Утром в жилом доме на улице 29 июня, д. 9а в Ногинске произошел взрыв. По данным следствия, причиной частичного разрушения на 2-х этажах стал хлопок бытового газа. На месте работают экстренные службы.

Ранее Минздрав Подмосковья сообщал, что в ЧП пострадали 8 человек.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи и криминалисты. Уголовное дело находится на контроле у прокуратуры региона.

На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который встретится с пострадавшими жителями.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>