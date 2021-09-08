РИАМО - 8 сен. В новой Москве завершилось благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенском, сообщается на официальном сайте мэра города.
Завершились работы у русла реки Цыганки. Там очистили береговую линию и оборудовали велодорожки.
Ранее специалисты установили вдоль реки беседки, качели, и садовые диваны. Сделали амфитеатр и детские площадки.
На набережной появился прогулочный маршрут, а также футбольное поле и уличные тренажеры. Также установили опоры освещения, камеры наблюдения и провели озеленение.
В 2020 году за храмом Воскресения Христова также обустроили точки для пикников и площадки-настилы возле реки.
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