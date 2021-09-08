РИАМО - 8 сен. В Тверском районе столицы комплексно благоустроили Дмитровский переулок, который связывает Большую Дмитровку и Петровку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Рабочие расширили тротуары в среднем на 75 сантиметров, также установили бордюрный камень и замостили тротуары плиткой.

В ходе благоустройства специалисты также убрали провода в кабельную канализацию, установили 7 дождеприемных решеток и проложили еще один участок водостока. В переулке длиной 250 метров сделали новое дорожное покрытие с дополнительными местами для парковки автомобилей и 5 велопарковками. Кроме того, установили фонари, скамейки, урны и две стелы с навигацией.

До конца года в Москве планируют привести в порядок около 5 тыс. объектов, среди которых остров Балчуг. Там работы по благоустройству находятся на завершающейся стадии.