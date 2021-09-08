РИАМО - 8 сен. Участники онлайн-голосования в Москве, которое пройдет 17-19 сентября, могут выиграть квартиру, машину и призовые баллы по программе «Миллион призов», победителей определят с 18 по 20 сентября, сообщается на официальном сайте мэра города.

Определение победителей будет проходить в эфире канала «Москва 24» с 18 по 20 сентября ежедневно с 09:00 до 10:00.

Для тех, кто проголосуют с 08:00 до 20:00 17 сентября, розыгрыш пройдет 18 сентября. Среди участников голосования с 20:01 17 сентября до 20:00 18 сентября победителей определят 19 сентября. Остальные избиратели, проголосовавшие онлайн, примут участие в розыгрыше 20 сентября.

В ходе розыгрыша москвичи получат шанс стать обладателями однокомнатной квартиры, автомобиля и призовых баллов, которые можно потратить на пополнение карты «Тройка», в магазинах одежды, спортивные товары, лекарства, благотворительность, на посещение ресторанов, продукты и многое другое. После регистрации на участие в онлайн-голосовании пользователи получат СМС с кодом до 17:00 15 и 16 сентября.

Победители розыгрышей получат смс-уведомление. Чтобы получить приз, надо будет активировать код с 12:00 в день розыгрыша до 30 сентября 2021 года. Обменять призовые баллы на промокоды необходимо до 31 декабря 2021 года. Их можно будет потратить в магазинах и заведениях партнеров акции до 1 апреля 2022 года. Те, кто выиграют машину или автомобиль также получат инструкцию.

Принять участие в онлайн-голосовании и присоединиться к акции «Миллион призов» могут совершеннолетие москвичи, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru. Заявки на участие в электронном голосовании принимают до 23:59 13 сентября.

17-19 сентября жители столицы будут выбирать депутатов Госдумы, в ряде районов пройдет голосование за депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино будут выбирать муниципальных депутатов.