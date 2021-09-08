РИАМО - 8 сен. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного после взрыва в жилом доме в Ногинске, взяты под контроль прокуратурой Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, прокуратура проконтролирует соблюдение жилищных прав людей, проживающих в этом доме.

ЧП в жилом доме на улице 29 июня, д. 9а произошло утром в среду. По данным следствия, причиной частичного разрушения на 2-х этажах стал хлопок бытового газа.

На данный момент в Ногинскую больницу госпитализированы 8 пострадавших, из них 2 ребенка. Под завалами продолжают искать людей.

На место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>