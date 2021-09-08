РИАМО - 8 сен. Свыше 270 спасателей работают на месте взрыва в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске. Более 50 единиц техники направили на разбор завалов, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

Взрыв в доме на улице 28 июня, дом 9А в Ногинске произошел в 06:55 среды. Территорию возле места ЧП оцепила Росгвардия. На месте работают следователи, криминалисты и представители экстренных служб. СК возбудил уголовное дело.

Согласно уточненным данным, обрушение стены произошло на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже обрушилось межэтажное перекрытие. Открытое горение не зафиксировали. Всего повреждено 5 квартир, проведена эвакуация 173 жителей.

К ликвидации последствий ЧП привлечены 274 человека и 56 единиц техники, в том числе 214 человек от МЧС России и 33 единицы техники.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>