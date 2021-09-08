РИАМО - 8 сен. В России 1 сентября стартовала программа «Пушкинская карта». С ее помощью молодые люди от 14 до 22 лет могут приобрести билеты в культурные учреждения. В столице им доступны уже более 1,5 тыс. мероприятий, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы

«К программе «Пушкинская карта» присоединилось уже больше 200 московских площадок. Это театры, библиотеки, музеи, культурные центры. Желающих очень много», – сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Отбором мероприятий занимается экспертный совет программы. Из одобренных ими 1,5 тыс. почти 700 – театральные постановки.

Подать заявку на «Пушкинскую карту» системы «Мир» можно в мобильном приложении «Госуслуги.Культура». Карту можно сделать виртуальную или пластиковую. До конца 2021 года на ней будет 3 тыс. рублей, а с 1 января – 5 тыс. рублей. Средства даются на покупку билетов в течение календарного года.

Оплатить этой картой билеты можно на портале «Культура.рф» или в приложение «Госуслуги.Культура» и перейти в раздел «Афиша». Там опубликован и перечень событий.

В ближайшие дни в столице по карте можно посетить несколько мероприятий.

19 сентября и 15 октября пользователи «Пушкинской карты» могут побывать на спектакле Московского драматического театра имени А.С. Пушкина «Влюбленный Шекспир».

22 и 23 сентября театр Олега Табакова приглашает на постановку «И никого не стало» по пьесе Агаты Кристи.

Балет «Лебединое озеро» можно посмотреть 24 сентября и 29 октября. Его представит Государственный московский театр балета классической хореографии в концертном зале «Москонцерт Холл».

Гостям Музея М.А. Булгакова предлагается побывать на экскурсии по основной экспозиции.

Кроме того, в программу «Пушкинской карты» вошли свыше 130 выставок, 340 концертов и 60 экскурсий. А еще картой можно оплатить ряд мастер-классов и праздников.

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