РИАМО - 8 сен. По предварительной информации, в результате взрыва в доме в Ногинске пострадали 8 человек, в том числе 2 детей. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«Все они госпитализируются в Ногинскую больницу для оказания медицинской помощи. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе.

Взрыв в доме на улице 28 июня в Ногинске произошел около 7 часов утра в среду. Предварительно причиной могла стать утечка газа. На месте работают следователи, криминалисты и представители экстренных служб.

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва.

На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он встретится с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролирует ход спасательных работ.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>