РИАМО - 8 сен. В 2021 году с помощью Агентства промышленного развития Москвы на территории столицы свои производства разместили девять компаний. Эти предприятия планируют вложить в свое развитие около 2 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Услуга по подбору площадок становится все более востребованной среди московских предприятий. Если в прошлом году мы локализовали 7 компаний, то в этом году помогли уже 9 предприятиям расширить или разместить производство в столице. Оптимально подобранная площадка позволяет больше инвестировать в изготовление и выпуск продукции. Так, 9 предприятий вложат в свое развитие 1,8 млрд рублей», - рассказал заместитель мэра.

Площадки, выделенные городом под новые производства позволяют создавать в городе новые рабочие места.

«Агентство промышленного развития Москвы помогло найти компаниям места под локализацию и расширение их производства общей площадью 9,8 тыс. кв. м. В результате 9 предприятий дадут городу 240 новых рабочих мест», — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.