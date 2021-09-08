РИАМО - 8 сен. Пять человек, пострадавших при взрыве в жилом доме в Ногинске, госпитализированы, погибших среди жильцов нет, сообщает телеканал «360».

«Пятеро доставлены в больницы, в Ногинскую ЦРБ. Серьезных повреждений угрожающих жизни нет», - сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Она добавила, что люди в основном получили ушибы. Из-под завалов извлекают 3 жителей дома, после их госпитализируют в больницы, где они получат всю необходимую помощь качественно и оперативно.

Взрыв газовоздушной смеси, который привел к обрушению части дома, произошел утром в среду.

На место ЧП выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>