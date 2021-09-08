РИАМО - 8 сен. Оказание помощи пострадавшим в результате взрыва в доме в Ногинске находится под личным контролем министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сообщает РИА Новости.

Об осведомленности министра о ситуации заявил его помощник Алексей Кузнецов.

ЧП произошло в многоквартирном доме на улице 28 июня в среду утром. Часть здания обрушилась. Экстренные службы ищут под завалами людей. Госпитализированы 3 человек, из которых 2 детей.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.

Все жильцы дома эвакуированы. На месте работают специалисты, кинологи и спасательная техника.

На место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он встретится с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролирует ход спасательных работ.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>