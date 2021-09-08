РИАМО - 8 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Взрыв в доме на улице 28 июня в Ногинске произошел около 7 часов утра. Территорию возле места ЧП оцепила Росгвардия. На месте работают следователи, криминалисты и представители экстренных служб. СК возбудил уголовное дело.

«Жертв нет. Сейчас жильцы дома эвакуированы. На месте работают специалисты, кинологи, спасательная техника», — сообщили в пресс-службе.

По поручению главы региона после разбора завалов здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются.

Ранее по поручению губернатора на место ЧП выехал вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и глава подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>