РИАМО - 8 сен. Ограничение дорожного движения ввели на улице 28 июня в Ногинске, где в среду утром из-за взрыва обрушилась часть жилого дома. Регулировкой в районе ЧП занимаются сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Взрыв в доме на улице 28 июня в Ногинске произошел около 7 часов утра в среду. Предварительно причиной могла стать утечка газа. В настоящее время территорию возле места происшествия оцепила Росгвардия. На месте работают следователи, криминалисты и представители экстренных служб. Под завалами продолжают искать людей.

«Сотрудники полиции окажут помощь жителям дома оперативно восстановить утраченные и испорченные документы», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на место ЧП выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>