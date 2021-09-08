РИАМО - 8 сен. 11 и 12 сентября в столице отметят День города, празднование 874-летия Москвы пройдет без масштабных концертов, но каждый сможет выбрать варианты праздничного досуга недалеко от дома, сообщается на официальном сайте мэра города.

Специальную программу с мастер-классами лекциями и спектаклями для горожан подготовили библиотеки, театры, музеи, культурные центры и кинотеатры. Мероприятия пройдут в каждом городском округе. Вечером 11 сентября в 21:00 на 26 городских площадках запустят фейерверки.

11 сентября в 14:00 детская библиотека № 177 проведет для школьников виртуальную экскурсию по первым станциям столичного метро. В 17:00 зрители посмотрят спектакль «Провинциальные анекдоты. Двадцать минут с ангелом» на сцене Дома культуры «Стимул».

Кроме того, жители столицы смогут бесплатно посетить более 80 музеев и присоединиться к их программе. Например, Галерея Ильи Глазунова проведет обзорные туры по Музею сословий России 11 и 12 сентября.

Классику советского кино можно будет посмотреть в городских кинотеатрах. В 15:00 11 сентября в кинотеатре «Художественный» пройдет открытие военно-исторического клуба, где покажут фильм «Небо Москвы» 1944 года. В театральную программу Дня города войдет открытая репетиция постановки «Леди Макбет Мценского уезда» на сцене Театра имени Ермоловой. Посетить репетицию можно 11 сентября в 15:00. Жители столицы также посмотрят Иоганнес Брамс. О вечной любви» в театре «Геликон-опера» 12 сентября в 20:00.

Посмотреть на работы ландшафтных дизайнеров можно на 35 площадках фестиваля «Цветочный джем». На 17 из них научат создавать собственные мини-сады.

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