РИАМО - 8 сен. В Сети появилось первое видео с места взрыва в жилом доме в Ногинске. Видеозапись опубликовало РЕН ТВ.

На кадрах ролика видно, что в результате ЧП частично обрушились 3 этажа жилого дома. Возле подъезда лежат обломки конструкции: куски стен, оконные рамы, двери.

На улице находится большое количество людей, судя по всему, они являются жильцами пострадавшего дома.

Кроме того, из-за обрушения повреждены припаркованные возле дома машины, на них упали обломки. У многих автомобилей выбиты стекла и помят кузов.

Взрыв в доме на улице 28 июня в Ногинске произошел около 7 часов утра в среду. Предварительно причиной могла стать утечка газа. Следователи и криминалисты выехали на место обрушения, возбуждено уголовное дело.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на место ЧП выехал вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и глава подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.