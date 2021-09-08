РИАМО - 8 сен. Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области оцепили территорию возле дома в Ногинске, где произошло обрушение из-за взрыва. Сейчас на месте работают экстренные службы, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

Росгвардейцы оказывают помощь работающим на месте специалистам.

ЧП на улице 28 июня произошло утром в среду. Несколько этажей многоквартирного дома были разрушены. В больницу доставили 3 пострадавших, 2 из которых дети.

Экстренные службы сообщают, что под завалами все еще могут оставаться люди. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи и криминалисты областного главка СК. Возбуждено уголовное дело.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на место были направлены вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>