РИАМО - 8 сен. В медучреждение Подмосковья доставили одного взрослого и двух детей – 5 и 11 лет, пострадавших из-за обрушения жилого дома в Ногинске, сообщает ТАСС.

По данным экстренных служб, под завалами все еще могут оставаться люди.

Взрывная волна задела 5 квартир со 2 по 5 этажи. Перекрытия между 4 и 5 этажами разрушено.

Причиной взрыва в многоквартирном доме на улице 28 июня могла стать утечка бытового газа. На месте работают следователи и криминалисты.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на место направлены вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>