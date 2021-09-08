РИАМО - 8 сен. Уголовное дело возбуждено после взрыва в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Вследствие хлопка бытового газа произошло частичное разрушение на двух этажах многоэтажного дома. Под завалами возможно еще находятся люди. Число пострадавших сейчас уточняется.

На место ЧП выехали следователи и криминалисты областного главка СК. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов.

Ранее на место ЧП по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева выехал вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>