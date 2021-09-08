РИАМО - 8 сен. В вечерние часы на дорогах столицы ожидаются пробки в 8 баллов из 10 возможных. Утром ситуация в городе оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Медленно движется транспорт на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.

Нет затруднений на проспекте Маршала Жукова, Звенигородском и Рублевском шоссе.

Пробки вечером частично могут образоваться из-за дорожных работ. Их в среду в столице будут проводить на 31-м и 53-м км МКАД, Волоколамском, Пятницком, Дмитровском, Варшавском шоссе и проспекте Мира.