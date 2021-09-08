РИАМО - 8 сен. Сотрудников ГСУ СК России по Московской области направили на место происшествия в подмосковный Ногинск, где утром в среду обрушилась часть многоквартирного жилого дома. На объекте будут работать следователи и криминалисты, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК РФ.

Правоохранителям и в экстренные службы сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице 28 июня поступило утром в среду. В результате происшествия разрушены 2 этажа строения.

Обстоятельства ЧП уточняются.

Ранее на место по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева выехал вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>