РИАМО - 8 сен. Выбирая многоразовую или одноразовую пластиковую посуду, стоит отдать предпочтение изделиям из полипропилена. Такая тара не боится высоких температур и микроволновых волн, сообщил РИАМО химик-технолог Глеб Поляков.

«Полипропилен - один из лучших пластиков. Это химически стойкий материал, изделия из которого можно эксплуатировать при температурах до 120-140 градусов и они не потеряют своих свойств. Полипропилен легкий, но твердый. Стабилизаторы, добавляемые к полипропилену, делают его устойчивым к свету и микроволновым волнам, предохраняя такую посуду от «старения», - сказал Поляков.

Он добавил, что полипропилен также отличается водостойкостью. Поэтому любые изделия из этого материала выдерживают кипячение и могут подвергаться стерилизации паром.

«Резюмируя, можно сказать, что класть в посуду из полипропилена можно фактически все что угодно», - отметил эксперт.

Узнать, из чего сделана пластиковая посуда, можно благодаря маркировке на дне изделия. Там должен быть нанесен знак переработки и две заглавные латинские буквы. Полипропилен обозначается как PP.

«Посуду также могут делать из полистирола (обозначается PS), но такой пластик менее термически и химически устойчив, чем полипропилен. При нагревании до температур, близких к 100 градусам, полистирол переходит в высокоэластическое состояние. Проще говоря, если положить горячую еду или налить горячий напиток в такую посуду, то она деформируется и станет непригодной для использования», - заключил химик.