РИАМО - 8 сен. Выбирая многоразовую или одноразовую пластиковую посуду, стоит отдать предпочтение изделиям из полипропилена. Такая тара не боится высоких температур и микроволновых волн, сообщил РИАМО химик-технолог Глеб Поляков.
Он добавил, что полипропилен также отличается водостойкостью. Поэтому любые изделия из этого материала выдерживают кипячение и могут подвергаться стерилизации паром.
«Резюмируя, можно сказать, что класть в посуду из полипропилена можно фактически все что угодно», - отметил эксперт.
Узнать, из чего сделана пластиковая посуда, можно благодаря маркировке на дне изделия. Там должен быть нанесен знак переработки и две заглавные латинские буквы. Полипропилен обозначается как PP.
«Посуду также могут делать из полистирола (обозначается PS), но такой пластик менее термически и химически устойчив, чем полипропилен. При нагревании до температур, близких к 100 градусам, полистирол переходит в высокоэластическое состояние. Проще говоря, если положить горячую еду или налить горячий напиток в такую посуду, то она деформируется и станет непригодной для использования», - заключил химик.
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