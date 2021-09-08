РИАМО - 8 сен. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на место ЧП в Ногинске выехал вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Специалисты, экстренные службы сейчас разбираются в причинах произошедшего. Важно позаботиться о людях, оказать необходимую помощь, обеспечить всем необходимым. Такие поручения были даны главе городского округа Игорю Сухину», - сказали в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили о том, что в жилом доме в Ногинске утром в среду произошел взрыв газа. Есть обрушение на нескольких этажах.

Областная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

На место выехали заместитель прокурора Московской области Олег Черсков и Ногинский городской прокурор Роман Ковалев.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>